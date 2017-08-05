МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Промышленные альпинисты будут задействованы в поисково-спасательных работах на руднике "Мир" в Якутии, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

По словам Аксенова, по-прежнему ведётся разведка горных выработок с целью выяснения обстановки и определения направлений спасательных работ.

"Проведены вспомогательные работы по оценке ситуации в карьере, вызваны промышленные альпинисты, которые обследуют контрольные скважины", — сказал Аксенов на заседании рабочей группы правкомиссии по ЧС. Он пояснил, что завтра после обследования скважин, возможно, прояснится информация о наличии и состоянии людей, которые, предположительно, находятся в изолированном пространстве.

Как уточнил главный инженер рудника "Мир" Андрей Черепнов, промышленные альпинисты-скалолазы уже с рассветом притупят к работам. "Определены скважины, которые предполагается обследовать скалолазам", — добавил он.

Кроме того, сообщил Черепнов, с утра из рудника начнется отгрузка горной массы, объемы которой достаточно большие. Для этого будут задействованы погрузочно-доставочные машины.

Аксенов сообщил, что группировка, которая работает под землёй, будет усилена 35 горноспасателями и шахтёрами, оснащёнными дополнительным оборудованием.

"Ситуация находится под контролем, газовая обстановка в норме, воздушная среда находится в рабочем режиме", — заключил Владлен Аксенов.

Он добавил, что осуществляется мониторинг водопритоков в вертикальном стволе, производится откачка воды из карьера насосами, установленными на горизонте — 235 метров. По его словам, в карьере рудника объем воды составляет порядка 7 тысяч кубических метров.

В свою очередь первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов обратил особое внимание на строжайшее соблюдение всех мер безопасности при проведении поисково-спасательных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на руднике продолжаются. Всего в них задействованы 332 человека, используются 34 единицы техники.