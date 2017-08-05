Горняки рудника "Мир" будут получать зарплату даже в случае простоя шахт

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава компании "Алроса" Сергей Иванов подписал приказ, по которому в случае простоя рудника "Мир" в Якутии горняки будут получать среднемесячную зарплату, а все остальные сотрудники — две трети среднемесячного заработка, сообщается на сайте компании.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

Уточняется, что о подписании документа Иванов заявил на встрече с родственниками шахтеров рудника, чьи поиски еще продолжаются.

"Он (Иванов — ред.) также сообщил, что подписал приказ, который позволяет всем работникам рудника в случае его временного простоя продолжать получать зарплату согласно коллективному договору и правилам внутреннего трудового распорядка: для подземников в размере среднемесячного заработка, для остальных — в размере 2/3 среднемесячного заработка", — говорится в сообщении.

Иванов подчеркнул, что предпринимаются "все возможные и невозможные меры" для спасения людей. "Сейчас спасательные отряды пытаются дальше добраться до мест возможного блокирования горняков. Также несколько наиболее опытных наших рабочих добровольно вызвались помочь спасателям, чтобы вместе с техникой попытаться добраться до тех мест, где могут быть заблокированы их товарищи", — приводятся в сообщении слова Иванова.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с государственным участием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 10 коренных месторождений представленных кимберлитовыми телами и 15 россыпных. Объем добычи алмазного сырья группой в 2016 году составил 37,4 миллиона карат.