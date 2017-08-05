Энергоснабжение в Тверской области планируют восстановить к 18.00

ВОРОНЕЖ, 5 авг — РИА Новости. Оставшиеся после второй волны сильного вера и ливней без энергоснабжения населенные пункты в Тверской области планируют подключить к электросети к 18.00 мск субботы, сообщает правительство региона.

Вечером 2 августа в результате сильного дождя, шквалистого ветра до 23 метров в секунду в регионе произошли массовые отключения электроэнергии. Минэнерго сообщило, что без электричества остались в общей сложности около 30 тысяч человек. На отдельных линиях электропередачи зафиксированы разрушения протяженностью от полутора и более километров.

Днем в пятницу оставшиеся после непогоды без энергоснабжения населенные пункты в Тверской области были подключены по резервным линиям электропередачи, однако вечером в область вновь пришла непогода. Сильный порывистый ветер и ливни спровоцировали вторую волну отключений электроэнергии.

"Аварийно-спасательные работы в настоящее время ведутся на всех пострадавших воздушных линиях. Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, попавшие в зону отключения, 5 августа до 18.00 (мск)", — говорится в сообщении.

Поданным "Тверьэнерго", часть потребителей будет получать электроэнергию по резервным схемам электроснабжения. При этом сотрудники компании продолжат восстанавливать электричество. Ремонтные работы в области продолжатся до конца вторника, 8 августа.

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