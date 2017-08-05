В администрации Саратова изъяли документы по делу обманутых дольщиков

САМАРА, 5 авг — РИА Новости. Силовики изъяли документы в комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству саратовской мэрии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь городской администрации Владимир Моисеенко.

"В комитете по строительству работали сотрудники правоохранительных органов. Они проводили выемку документов по уголовному делу. Пока у нас нет более подробной информации", — сказал собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости, обыски в администрации Саратова связаны с делами обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Саратовской области проходило совещание по вопросам обманутых дольщиков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область поручил депутатам Госдумы, представляющим регион, взять на личный контроль проблему дольщиков. Как отметили в правительстве региона, в Саратовской области в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два — в Энгельсе и три — в Балаково. Три тысячи семей остались без квартир и денег. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 миллиарда рублей.