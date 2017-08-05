Спасатели на руднике "Мир" работают в сложных условиях, заявил глава Якутии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что работа спасателей на руднике "Мир", где произошел прорыв воды, идет в очень сложных условиях.
Он отметил, что к работе по расчистке шахты подключились шахтеры, которых вчера подняли на поверхность. "Сегодня подключились коллеги тех, которые остались внизу. Те ребята, которые вчера выходили из-под земли… идет попытка очистки завалов и той грязи, которая есть в некоторых местах, в рамках плана-продвижения по тем или иным направлениям", — добавил он.
На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС РФ, на поверхность был эвакуирован один из горняков, вышедших на связь с рудника.