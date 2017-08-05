Открытое горение на крыше ТЦ в Астрахани ликвидировали

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра в Астрахани, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Астраханской области.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре "Кировский универсам", площадь задымления — 400 квадратных метров. Сообщение о загорании поступило в ведомство в субботу в 7.36.

"Обнаружен очаг пожара площадью 100 квадратных метров. В 9.00 объявлена локализация на пожаре. В 9.15 объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте вызова работают 10 единиц основной техники, 6 единиц специальной техники и 42 человека личного состава.