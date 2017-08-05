В Астрахани горит торговый центр, площадь задымления 400 квадратных метров

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Торговый центр "Кировский универсам" горит в Астрахани, площадь задымления составляет 400 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Астраханской области.

"В 7 часов 36 минут в Кировском районе города Астрахани по улице Победы, 53 произошло загорание кровли в торговом центре "Кировский универсам". В 7 часов 44 минуты объявлен вызов №2. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По состоянию на 8 часов 13 минут площадь задымления составила 400 квадратных метров. Обнаружен очаг пожара площадью 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте вызова 10 единиц основной техники и 6 единиц спецтехники и 42 человека личного состава. Информация уточняется.