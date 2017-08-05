"Алроса" обнародовала имена девяти горняков, пропавших на руднике в Якутии

ХАБАРОВСК, 5 авг — РИА Новости. Четыре из девяти пропавших работников на руднике "Мир" в Якутске являются жителями Белгорода, остальные – местные жители из Мирного, сообщается в субботу на сайте правительства республики Саха (Якутия).
В настоящее время в Мирном, где идут поисково-спасательные работы, находится глава Якутии Егор Борисов. Утром в субботу там состоялось заседание оперативного штаба по организации и проведению поисков на руднике.
Уточняется, что "Алроса" обнародовала имена девяти горняков, поиски которых продолжаются.
Также Егор Борисов поручил правительству региона изыскать резервы для первоочередных мер по ликвидации последствий ЧС и помощи родственникам, держать на контроле вопрос возможной транспортировки пострадавших для лечения в Якутске.