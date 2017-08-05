В Якутии четыре подразделения спасателей разбирают завалы в руднике "Мир"

МИРНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Горноспасательные отряды численностью 32 человека ведут разборку завалов на двух горизонтах шахты "Мир", сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Сейчас в шахте работает четыре горноспасательных отделения общей численностью 32 человека. Это профессионалы высочайшего уровня, они работают в сложнейших условиях", — сказал Пучков журналистам после заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациями.
Он пояснил, что к настоящему времени подготовлены все технические решения, начинается этап разборки разрушенных конструкций. "Под землей остаются девять шахтеров, поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", — подчеркнул министр.
"Мы сейчас проверили — работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", — подчеркнул он.
В субботу министр проинспектировал работу инфраструктуры шахты, которая обеспечивает жизнедеятельность под землей.