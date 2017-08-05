В Якутии спасателям пока не удалось пробиться к горнякам на шахте "Мир"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ни один из намеченных путей не привел к горнякам, которые пропали на якутской шахте "Мир" после подтопления, составлены новые задания для поиска людей, сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

"На текущий момент ни по одному из намеченных путей пробиться к людям пока не удалось. Составлено новое задание поисковым группам для спасательных работ, дополнительно задействуются работники рудника "Мир", привлекается дополнительная техника. Планируется организовать отгрузку пульпы (обводненная породная мелочь, которая образовалась на дне карьера "Мир"), чтобы пробиться к месту предполагаемого нахождения людей", — сказал Иванов, слова которого приводятся на сайте компании.

Ранее на сайте МЧС сообщалось, что спасатели определили возможное местонахождение пропавших рабочих на шахте "Мир".