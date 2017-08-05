В Забайкалье частично восстановили движение поездов после схода вагонов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение поездов по одному пути на перегоне Яблоновая – Тургутуй в Забайкальском крае, где с рельсов сошли 23 грузовых вагона, восстановлено, задержанные пассажирские поезда отправлены по маршруту, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Ранее сообщалось, что четыре поезда дальнего следования задержаны, две пригородные электрички отменены после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае.

"В 10:38 местного времени восстановлено движение поездов по одному пути перегона Яблоновая – Тургутуй ЗабЖД, прерванное ранее в результате схода вагонов грузового поезда. Задержанные по причине происшествия пассажирские поезда отправлены по маршруту следования, ОАО "РЖД" принимает все меры по их скорейшему вводу в график движения", — говорится в сообщении.

Работы по полной ликвидации последствий схода продолжаются, РЖД организовало дополнительное питание пассажиров задержанных поездов.

В субботу на перегоне Яблоновая – Тургутуй с рельсов сошли 23 пустых вагона грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено. Уточнялось, что в результате ЧП был нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. Пострадавших нет.