В Забайкалье частично восстановили движение поездов после схода вагонов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение поездов по одному пути на перегоне Яблоновая – Тургутуй в Забайкальском крае, где с рельсов сошли 23 грузовых вагона, восстановлено, задержанные пассажирские поезда отправлены по маршруту, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
"В 10:38 местного времени восстановлено движение поездов по одному пути перегона Яблоновая – Тургутуй ЗабЖД, прерванное ранее в результате схода вагонов грузового поезда. Задержанные по причине происшествия пассажирские поезда отправлены по маршруту следования, ОАО "РЖД" принимает все меры по их скорейшему вводу в график движения", — говорится в сообщении.
Работы по полной ликвидации последствий схода продолжаются, РЖД организовало дополнительное питание пассажиров задержанных поездов.
В субботу на перегоне Яблоновая – Тургутуй с рельсов сошли 23 пустых вагона грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено. Уточнялось, что в результате ЧП был нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. Пострадавших нет.