МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ), 6 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил организовать работу штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на шахте "Мир" в Якутске в открытом режиме, об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии в субботу.

"Я попрошу руководство шахты, республики: мы должны быть абсолютно открыты. Все вопросы, которые мы обсуждаем, должны доводиться до людей. У нас работает оперативный штаб — открывайте двери, чтобы все желающие приходили, и, не мешая выполнять основные задачи, принимали участие и слушали, включая и родственников шахтеров", — сказал Пучков.

Он также отметил, что необходимо организовать планомерную разъяснительную работу со сменами сотрудников, которые не работают в настоящее время.

"До всех работников должны быть доведены все предварительные данные", — подчеркнул он.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.