В Якутии продолжается спасательная операция на руднике "Мир"

МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ), 5 авг — РИА Новости. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии продолжается, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Я попрошу всех специалистов-горноспасателей и соответствующий оперативный штаб согласовать все дальнейшие шаги. Мы должны выполнить задачу и спасти людей, которые находятся внизу, при этом соблюдая меры безопасности", — сказал Пучков в субботу в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он также отметил, что все службы города Мирного "должны работать в режиме ЧС, особенно в выходные дни".

Пучков также поручил оперативному штабу привлекать к работе ученых, специалистов, и отрабатывать каждый технологический шаг.

"Система сложная, внешнее воздействие, к сожалению, продолжается. Поэтому должно быть жесткое контроль параметров. Доводите любую информацию об их изменениях до тех, кто работает внизу", — подчеркнул Пучков.