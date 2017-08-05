В "Алросе" заявили, что делают все для спасения горняков на шахте "Мир"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Операция по спасению горняков, оставшихся на шахте "Мир" в Якутии после подтопления, находится в активной фазе, делается все возможное для спасения людей, заявил глава "Алросы" Сергей Иванов.

На руднике "Алросы" "Мир" в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера.

"Спасательная операция сейчас находится в самой активной фазе. Делается все возможное, чтобы найти и поднять на поверхность девять человек, остающихся в шахте. Будем верить до конца, что они живы", — сказал Иванов, чьи слова приводятся на сайте компании в субботу.

Он отметил, что все службы сработали очень профессионально и оперативно, благодаря чему удалось быстро поднять на поверхность подавляющее число людей. "Эту часть спасательной операции я оцениваю высоко. Дальше будем ждать выводов комиссии", — заключил глава компании.