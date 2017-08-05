В Венесуэле депутата ранили при разгоне митингов оппозиции оппозиции

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Амелия Белисарио была ранена в пятницу при разгоне властями манифестаций оппозиции в столице страны.

Как сообщает портал Nacional , она получила ранение запястья в результате попадания гранаты со слезоточивым газом.

Всего в результате действий силовиков пострадали, по меньшей мере, 11 человек. Правоохранители применили слезоточивый газ и дробь для разгона протестующих в районах Санта-Фе, Санта-Роса-де-Лима и Лас-Мерседес. Среди пострадавших от слезоточивого газа также есть дети и пожилые люди, которые не принимали участие в марше, но оказались в непосредственной близости от проведения акций.

Манифестации оппозиции были направлены против национального учредительного собрания, начавшего в пятницу работу в Венесуэле. Оппозиция, как и многие страны мира, не признает результатов выборов в учредительное собрание, заявляя об их фальсификации. Власти отвергают эти обвинения.