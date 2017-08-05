В Новокузнецке приступили к поисково-спасательной операции на руднике "Мир"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спасатели Новокузнецкого военизированного горно-спасательного отряда приступили к поисково-спасательной операции на руднике "Мир" в Якутии, сообщили в пресс-службе МЧС.

Более 30 горноспасателей и подземных водолазов из Новокузнецка прибыли в Мирный вместе с главой МЧС России Владимиром Пучковым. "Это уникальные подразделения МЧС России, которые участвовали в ликвидации последствий многих аварий", — сообщили в МЧС. За 75 лет работы Новокузнецкий военизированный горно-спасательный отряд участвовал в ликвидации многих аварий. Это и взрывы, и пожары на шахтах, затопления и обрушения.

Также к ликвидации последствий ЧС привлечена группировка подземных водолазов. Перед ними стоит задача пройти на затопленный 210 горизонт, куда не смогли попасть из-за воды горноспасатели. Данное подразделение входит в состав отряда быстрого реагирования и организовано в помощь горно-спасательным подразделениям.

"В 2016 году водолазы проходили специальное обучение, а уже в 2017 была создана группа в составе семи человек. В этом составе мы сейчас следуем на место ЧС", — рассказал командир отряда быстрого реагирования Николай Мясников.

Сейчас горноспасатели обследуют горизонты рудника. Уже обследовано более 2000 метров 210 горизонта. Спасатели приступили к обследованию на 327 и 310 горизонтах. К работам на руднике привлечена группировка сил и средств в количестве около 200 человек и почти 20 единиц техники.