В Новокузнецке приступили к поисково-спасательной операции на руднике "Мир"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спасатели Новокузнецкого военизированного горно-спасательного отряда приступили к поисково-спасательной операции на руднике "Мир" в Якутии, сообщили в пресс-службе МЧС.
Также к ликвидации последствий ЧС привлечена группировка подземных водолазов. Перед ними стоит задача пройти на затопленный 210 горизонт, куда не смогли попасть из-за воды горноспасатели. Данное подразделение входит в состав отряда быстрого реагирования и организовано в помощь горно-спасательным подразделениям.
Сейчас горноспасатели обследуют горизонты рудника. Уже обследовано более 2000 метров 210 горизонта. Спасатели приступили к обследованию на 327 и 310 горизонтах. К работам на руднике привлечена группировка сил и средств в количестве около 200 человек и почти 20 единиц техники.