Уровень воды в руднике "Мир" в Якутии не поднимается

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роста уровня воды в подтопленном руднике "Мир" в Якутии не зафиксировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Основная цепочка водоотливов в рабочем состоянии, вода идет вниз, уровень воды не поднимается", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что по этой причине откачка воды не ведётся.

В МЧС сообщили, что спасатели будут проверять все горные выработки, где могут находиться шахтёры. "В настоящее время работа организована посменно и круглосуточно пятью отделениями спасателей. Это более 30 человек. Привлечены 7 водолазов для обследования подтопленных выработок", — сказали МЧС.

Перед водолазами стоит задачи — пройти на затопленный 210 горизонт, куда не смогли попасть из-за воды горноспасатели. "Водолазы уже проступили к работам", — заключили в МЧС.