Работы на руднике "Мир" велись в соответствии с требованиями безопасности

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Работы на руднике "Мир" осуществлялись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, сообщает "Алроса" в пятницу.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника "Мир" в Якутии после подтопления подняты 142 шахтера.

"Работа рудника осуществлялась в полном соответствии со всеми техническими требованиями и требованиями безопасности. Проект прошел главгосэкспертизу и неоднократную экспертизу промышленной безопасности. Основные направления горных работ соответствовали проектным решениям", — говорится в сообщении.

Рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации, отметили в компании. В шахте регулярно проводились проверки оборудования.

Как сообщала "Алроса", авария может быть вызвана неконтролируемым увеличением водопритока из чаши отработанного карьера.