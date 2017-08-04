Пучков поручил полностью обследовать горняков, поднятых из рудника "Мир"

МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ), 4 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил провести полное обследование горняков, которые были подняты на поверхность из рудника "Мир" после аварии, а также обеспечить всем зарплату на период восстановления шахты.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника "Мир" в Якутии после подтопления подняты 142 шахтера.

"Организуйте полную диспансеризацию всех, кого мы сегодня подняли из шахты, и по медицинским показаниям каждому шахтеру должна быть оказана конкретная помощь и поддержка", — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он также поручил организовать доведение необходимой информации до не заступивших на работу смен.

"До всех смен, которые у нас не заступили, я попрошу организовать доведение необходимой информации, а также обеспечение зарплаты на период восстановления шахты. Сколько будет продолжаться восстановление технологической цепочки, это определит ваш штаб. Но люди должны знать план-график, новые смены сюда прибывать не должны", — сказал министр.