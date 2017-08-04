В Якутии госпитализировали двух горняков с рудника "Мир"

ХАБАРОВСК, 4 авг— РИА Новости. Два горняка, пострадавших во время аварии на руднике "Алросы" "Мир" в Якутии, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель Мирнинской районной больницы.

На руднике "Мир" произошел прорыв воды, сообщила компания в пятницу. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность уже выведены 133 шахтера.

Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего.

"В настоящее время в больницу с шахты доставлены два человека", — сказал собеседник.

Он не уточнил, с какими травмами госпитализированы пострадавшие.