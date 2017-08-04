Пучков потребовал принять меры к ликвидации ЧС на руднике "Алросы" в Якутии

НОВОКУЗНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять меры к ликвидации ЧС на руднике "Мир" в Якутии.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды, сообщила компания в пятницу. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность уже выведены 133 шахтера. Прокуратура и СУСК РФ по Якутии организовали проверку по факту произошедшего. На место ЧС вылетела оперативная группа МЧС России во главе с Пучковым.

"Собирайте технический штаб в установленном порядке и вырабатывайте комплекс мероприятий. Особое внимание обращаю на вопросы безопасности при проведении спасательной операции. Мы сейчас вылетаем из Новокузнецка к вам, — заявил он в ходе селекторного совещания. — Пока мы летим, шаг за шагом отрабатывайте все технологические цепочки по стабилизации обстановки. И восстанавливайте связь со всеми горизонтами, где могут находиться люди".