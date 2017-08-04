Все пострадавшие в ДТП под Курском переведены из реанимации

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Все шесть пострадавших в ДТП в Курской области, унесшем жизни шести человек, переведены из реанимации, их жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Курского территориального центра медицины катастроф Мартин Эргар.

Авария произошла 19 июля в 19.30 в Курском районе возле деревни Щетинки. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Еще один трехлетний ребенок и пять взрослых в возрасте 25-28 лет находятся в больнице.

"Все из реанимации переведены в отделение… Состояние стабильное, с положительной динамикой у всех, все нормально ", — сказал собеседник. Он пояснил, что все пострадавшие поправятся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель спровоцировавшего ДТП Peugeot находится в больнице. По данным полиции, его автомобиль был переполнен — вместо пяти человек в нем ехали десять, при этом дети были без специальных удерживающих устройств.