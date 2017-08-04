В Новой Москве на кладбище мужчину придавило плитой

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вертолет "Московского авиационного центра" (МАЦ) эвакуировал мужчину с кладбища в ТиНАО, которого по словам очевидцев, придавило плитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

"В районе Щербинского кладбища в ТиНАО случилось ЧП. Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего работника кладбища в НИИ имени Склифосовского", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, по словам очевидцев, мужчину придавило плитой на кладбище в городе Щербинка. "На борту воздушного судна пострадавшего сопровождали врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП)", — добавили в департаменте.

Также, сообщили в пресс-службе, еще один вертолет МАЦ вылетел на юго-восток Москвы, где на Авиамоторной, 55 на складе пострадал молодой человек. "Пострадавший эвакуирован санитарным вертолетом в НИИ детской хирургии и травматологии", — рассказали в департаменте.