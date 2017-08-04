Самолет "Аэрофлота", ранее вернувшийся в "Шереметьево", вылетел в Майами

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Самолет Airbus А330-200 "Аэрофлота", следующий рейсом Москва-Майами и ранее вернувшийся в "Шереметьево", вылетел в США в 15.32 мск, следует из данных авиационного портала Flightradar24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что летевший из Москвы в Майами самолет сделал несколько кругов над столицей, а затем вернулся на экстренную посадку в аэропорт отправления. Лайнер, как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, благополучно приземлился, с пассажирами все в порядке.

Как следует из данных Flightradar24, борт "Аэрофлота" с номером рейса SU110 вылетел в 10.36 мск, затем вернулся в "Шереметьево". Рейс был отправлен в 15.32 мск, прибытие в Майами ожидается в 20.02 местного времени.