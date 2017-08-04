Начальника ГУФСИН по Кузбассу арестовали по подозрению в получении взятки

КЕМЕРОВО, 4 авг — РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово в пятницу арестовал начальника областного ГУФСИН, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.
"Сегодня Центральный суд Кемерова избрал меру пресечения начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области, который проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, в виде заключения под стражу до предъявления обвинения", — сказал собеседник агентства.
По данными официального сайта кузбасского ГУФСИН, пост начальника ведомства с 2011 года занимает генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин. Он родился в 1969 году в Барнауле (Алтайский край), окончил Алтайский государственный технический университет и Московский институт МВД. В учреждениях службы исполнения наказаний начал работать в 1997 году, причем на руководящих должностях. В разные годы Антонкин возглавлял УИН УВД Алтайского края, УФСИН по Республике Алтай, позже был назначен начальником ведомства в Кузбассе.