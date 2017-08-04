Вице-мэра Пензы подозревают в махинациях при выделении земельных участков

САМАРА, 4 авг — РИА Новости. Вице-мера Пензы Ирину Ширшину подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении земельных участков, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями заместителем главы администрации города Пензы Ириной Ширшиной", — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоупотребления связаны с выделением земельных участков. Ширшина задержана в четверг. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения.