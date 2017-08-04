Осужденный за взятки экс-сенатор Цыбко обжаловал приговор

ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Бывший сенатор Константин Цыбко, приговоренный к девяти годам колонии строгого режима за взятки, подал краткую апелляционную жалобу на приговор, сообщил в пятницу РИА Новости его адвокат Константин Коваленко.

Накануне суд города Озерск Челябинской области назначил Цыбко наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 70 миллионов рублей. Он признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей.

"Константин Цыбко сегодня лично из СИЗО, где он находится, подал краткую (предварительную) апелляционную жалобу в Челябинский областной суд через суд города Озерск. Он обжалует вынесенный судом приговор, а также меру пресечения в виде ареста", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такая апелляция подана, чтобы не пропустить установленные законом сроки обжалования приговора, пока защитой не получена копия приговора. После получения копии приговора и ознакомления с приговором защитой будет подана еще одна апелляционная жалоба, добавил он.

Как сообщила РИА Новости консультант горсуда Озерска Наталья Карпова, в настоящее время краткая апелляция в суд не поступала и, вероятно, в пятницу уже не успеет поступить, так как в суде заканчивается рабочий день.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких родственников.