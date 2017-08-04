Россельхознадзор обнаружил очаг АЧС в Новгородской области

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Новгородской области, сообщает ведомство.

"Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям информирует об обнаружении очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области. Очаг зарегистрирован на территории деревни Подборовье Медниковского сельского поселения Старорусского района Новгородской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.