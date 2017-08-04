Спасатели наладили связь со 130 шахтерами в руднике "Мир" в Якутии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спасатели наладили связь со 130 шахтерами, находящимися в подтопленных выработках рудника "Мир" в Якутии, идет эвакуация, сообщается на сайте МЧС РФ.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды, сообщила компания в пятницу. По данным МЧС, в момент аварии в выработках рудника находился 151 человек. Прокуратура Якутии организовала проверку в связи с подтоплением.

"По состоянию на 13.00 4 августа 2017 года организована связь со 130 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация", — говорится в сообщении.

На руднике работает группировка сил и средств МЧС России из 36 человек, задействовано шесть единиц техники филиала Якутский ВГСО ФГУП "ВГСЧ" и Главного управления МЧС России по республике, спланированы мероприятия по ее наращиванию.

"Алроса" ранее сообщила, что глава компании Сергей Иванов вылетел в город Мирный, где расположен рудник. Также о вылете на место главы Якутии Егора Борисова для контроля хода аварийно-спасательных работ сообщила его пресс-служба. В свою очередь МЧС проинформировала, что на место аварии направился глава министерства Владимир Пучков.