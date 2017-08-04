Глава Якутии вылетел в Мирный, где произошел прорыв воды на шахте "Алросы"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов вылетел к шахте алмазного рудника "Мир" АК "Алроса" в городе Мирный, где произошло подтопление, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Якутии.

На руднике "Алросы" "Мир" произошел прорыв воды, сообщила компания в пятницу. Ранее сообщалось, что в шахте находятся более 100 человек, ведется спасательная операция. Компания позже уточнила, что всего в шахте находились 148 горняков. По данным представителя оперативного штаба на месте ЧС, в шахте во время прорыва находился 151 горняк. Погибших и пострадавших нет.

"Егор Борисов вылетел в Мирный для контроля хода аварийно-спасательных работ на шахте "Мир", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в составе группы во главе с Егором Борисовым вылетели бригады спасателей, врачи-реаниматологи и хирурги, специалисты психологической службы, а также руководители федеральных и республиканских ведомств.