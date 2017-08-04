Электричка сбила трех мужчин на станции "Перово" в Москве

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Электричка сбила трех мужчин на железнодорожной станции "Перово" в Москве в пятницу, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"Электропоезд совершил наезд на трех мужчин, один из них был травмирован смертельно", — сказал собеседник агентства.

При этом, как пояснили в управлении, машинист электрички подавал сигналы мужчинам, которые пытались забраться на платформу, однако те не успели это сделать.

Как сообщила РИА Новости представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, три человек в обход турникетов проникли на станцию Перово, где один из них был травмирован проходящей электричкой.

Двое других, по предварительной информации, с места происшествия ушли самостоятельно. "Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка", — сказала собеседница агентства.