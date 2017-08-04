В Москве со склада украли женские сумки на 4,1 млн руб

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неизвестные украли со склада компании в Москве женские сумки на сумму более 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Как сообщили в полиции, заявление о краже поступило 3 августа от директора компании.

"На улице Иловайская неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в одно из складских помещений, совершили кражу женских сумок. Материальный ущерб составил около 4 миллионов 160 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено дело, похитителей сумок разыскивает полиция.