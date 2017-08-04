В Якутске будут судить продавца, заклеившего ребенку рот за кражу шоколада

ХАБАРОВСК, 4 авг — РИА Новости. Уголовное дело в отношении продавца магазина в Якутске, который подозревается в том, что заклеил 7-летнему ребенку рот и руки скотчем за кражу шоколада, поступило в суд, сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

Ранее сообщалось, что мальчик украл шоколад в небольшом магазине в Якутске. Продавец обнаружил кражу и, чтобы наказать ребенка, заклеил ему кисти рук и рот скотчем, после чего в течение 10 минут удерживал его в подсобном помещении. В ситуацию вмешалась девушка, после чего продавец отпустил ребенка. Она также сняла происходящее на телефон и впоследствии опубликовала ролик в интернете, благодаря чему и стало известно о происшествии.

СК возбудил дело по статье "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением заведомо несовершеннолетнего". Продавец был арестован.

"Дело мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы ребенка, поступило в суд Якутска. Первое заседание суда назначено на 15 августа, оно будет открытым", — сказал представитель суда. Продавцу грозит до 5 лет заключения.