Туристы на четырех джипах устроили гонки в заповеднике в Башкирии

УФА, 4 авг — РИА Новости. Башкирские полицейские выясняют личности туристов, которые на четырех джипах устроили гонки на территории охраняемого заповедника "Шульган-Таш", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.

По его данным, в полицию Бурзянского района обратились сотрудники администрации Государственного природного биосферного заповедника "Шульган-Таш".

"Они сообщили, что на территории заповедника группа туристов на четырех джипах нарушила правила природоохраняемого заповедника. Туристы устроили гонки и причинили вред природе", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, полиция выясняет личности туристов и после проведения проверки намерена принять процессуальное решение.