В Кузбассе осудили мужчину, который избил ночевавшего в собачьей будке дядю

КЕМЕРОВО, 4 авг — РИА Новости. В Кемерово осудили за причинение смерти по неосторожности 27-летнего мужчину, который избил родного дядю, ночевавшего в собачьей будке, сообщает в пятницу кузбасское следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, в октябре прошлого года ночью мужчина заметил задымление на крыше своего дома и пошел проверить чердак. СУСК поясняет, что там мужчина увидел нетрезвого дядю, уснувшего с непотушенной сигаретой, которая и стала причиной задымления.

Следствие отмечает, что 27-летний кемеровчанин разозлился на 42-летнего дядю и избил его, а затем столкнул с чердака на улицу.

"Хозяин дома залил тлеющие предметы водой, затем облил водой и потерпевшего, после чего ударил его несколько раз ведром по голове. Родственника он оставил на улице, запретив ему возвращаться домой", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что утром озлобленный мужчина обнаружил дядю в собачьей будке. "Он вытащил потерпевшего, избил его и перетащил за ограду, где оставил на дороге", — отмечает управление.

Как выяснили следователи, через некоторое время соседи увидели на дороге избитого и вызвали "скорую помощь". Прибывшие медики констатировали его смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной этому стало общее переохлаждение организма.

"Подозреваемый был установлен. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал полностью. Следователям он пояснил, что разозлился на дядю, поскольку у них большая семья, и пожар причинил бы много бед", — отметили в ведомстве.

По данным следственного управления, кемеровчанина признали виновным по статьям "причинение средней тяжести вреда здоровью" и "причинение смерти по неосторожности". "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сообщает ведомство.