Экс-замглавы департамента Приморья отправили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в пятницу отправил под домашний арест бывшего заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илью Терехова, который проходит по делу о злоупотреблениях при передаче имущества Приморского театра оперы и балета, сообщил РИА Новости представитель суда.

В четверг сообщалось, что Терехов задержан в рамках дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче имущества Приморского театра оперы и балета. По данным местных СМИ, он задержан по делу о махинациях с имуществом театра, которое якобы незаконно было передано Приморской сцене Мариинского театра. Прокуратура края сообщила о возбуждении дела, отметив, что департамент имущественных отношений Приморья незаконно передал департаменту культуры региона имущество театра.

"Терехову назначен домашний арест сроком на 2 месяца", — сказал собеседник агентства.