На Ямале завели дело на водителя, сбившего двух пешеходов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ямальского района (ЯНАО), который сбил двух пешеходов, один из которых скончался, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел рано утром 31 июля. Находясь за рулем иномарки, мужчина совершил наезд на двух жителей села Сеяха. Один из пострадавших от полученных травм скончался, второй находится в реанимации.

"Следственным отделом по Ямальскому району возбуждено уголовное дело по факту наезда автомашины на людей в селе Сеяха. В настоящее время осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", — говорится в сообщении ведомства.

По версии окружных СМИ, происшествие не было случайной аварией на дороге, а следователи изначально возбудили дело по статье "убийство".