В Хабаровском крае нашли тело мужчины, который утонул, спасая ребенка

ХАБАРОВСК, 4 авг — РИА Новости. Водолазы обнаружили тело мужчины, который пытался спасти тонущую девочку и утонул сам, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

Днем 1 августа на протоке Амура за поселком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался ее спасти. Поиски вели водолазы Хабаровского поисково-спасательного отряда — филиала ДВРПСО, а также специалисты Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС.

Тело девочки водолазы обнаружили 3 августа на глубине около семи метров.

"В пятницу, 4 августа, водолазы Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России обнаружили тело мужчины, который пытался спасти тонущую девочку. Поисковые работы в протоке у Комсомольске-на-Амуре завершены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 августа спасателям сообщили об утонувшем мужчине на озере Мылки в другом районе Комсомольска-на-Амуре. Его тело обнаружили и подняли из воды в тот же день.

Вечером в четверг поступило сообщение, что на озере у села Некрасовка под Хабаровском утонула девушка. С утра пятницы группа ДВРПСО МЧС приступила к ее поискам.