В Новосибирске строители залезли на кран с требованием выплаты зарплаты

НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Крановщики – мужчина и женщина — утром в пятницу забрались на стрелу башенного крана в Новосибирске и потребовали выплатить им зарплату; это уже не первый случай за лето, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

"В 07.21 (03.21 мск) в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что два человека забрались на башенный кран на строительной площадке. На место выехали сотрудники полиции, спасательные службы, Следственный комитет, прокуратура, представители застройщика", — рассказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что 36-летний мужчина и 30-летняя женщина работают крановщиками на стройке и таким образом потребовали выплаты им зарплаты.

"После проведенных переговоров достигнута договоренность о том, что граждане самостоятельно покинут кран", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время крановщики уже спустились на землю. Проводится проверка.

Первый похожий случай в Новосибирске произошел в мае этого года. В Октябрьском районе строитель забрался на стрелу башенного крана и грозился спрыгнуть в связи с многомесячными задержками зарплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей, спасатели уговорили его спуститься. В итоге зарплату мужчине выплатили, а СК возбудил дело против работодателя, который более семи месяцев допускал частичную невыплату зарплаты. Ситуация повторилась 20 июля, а на этой неделе на кран забралась жена одного из строителей, которому якобы вовремя не выплатили зарплату.