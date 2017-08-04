В Хабаровске экс-замглавы Советской гавани подозревают в получении взятки

ХАБАРОВСК, 4 авг — РИА Новости. Хабаровская прокуратура в пятницу направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации города Советская Гавань, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 1,3 миллиона рублей за покровительство строительной фирме при выполнении муниципальных контрактов, сообщает прокуратура.

По версии следствия, осенью 2014 года обвиняемый, тогда замглавы администрации города, получил от директора компании "Малахит" взятку в размере более 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ по сейсмоусилению жилых домов в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Затем городские чиновники приняли от "Малахита" к оплате документы с завышенной стоимостью материалов, заплатив более 38 миллионов рублей при фактически понесенных и подтвержденных затратах на сумму около 18 миллионов.

"Обвинительное заключение по делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Советская Гавань по инвестиционной политике утверждено по статье "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Дело прокуратура направила в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы со штрафом на 70-кратную сумму взятки.

Сообщается также, что в отношении директора "Малахита" расследуются уголовные дела по статьям "дача взятки в особо крупном размере", "мошенничество" и "коммерческий подкуп". Ранее компания была оштрафована по административной статье "незаконная передача денег от имени юридического лица должностному лицу" на 21 миллион рублей.