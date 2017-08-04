Приморская полиция ищет "лжеминера", сообщившего о бомбе в ТЦ

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Полиция ищет "лжеминера", сообщившего о бомбе в торговом центре "Седанка Сити" во Владивостоке, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате осмотра здания взрывных устройств не обнаружено. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются все необходимые меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника и его задержанию", — говорится в сообщении.

В дежурную часть поступило сообщение, что в торговом центре "Седанка Сити" заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники Госавтоинспекции, представители ФСБ. Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания торгового центра эвакуированы 510 человек.

"Седанка Сити" — это торговый центр общей площадью 94 тысячи квадратных метров, в котором представлены более 100 магазинов. Также торговый центр имеет большой многоуровневый паркинг.