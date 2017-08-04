В Приморье двух "химиков", готовивших психотропы дома, отправили в колонию

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Два жителя Находки осуждены на 10,5 и 11,5 лет колонии за изготовление в домашней лаборатории и сбыт психотропных веществ, сообщает прокуратура Приморья.

"Один из них изготавливал психотропное вещество путем смешивания реактивов, которые предварительно заказывал почтой с различных интернет-сайтов. Для этого у него по месту проживания имелось все необходимое для производственного процесса", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, он же фасовал вещества и устанавливал цену, а второй фигурант занимался поиском потребителей. Сбывали психотропное вещество они вдвоем.

В конце 2015 года в рамках "проверочной закупки" у фигурантов купили почти 2 грамма психотропа. В ходе обыска у одного из них нашли жидкий раствор, содержащий производные психотропного вещества.

Суд назначил фигурантам 10 лет 6 месяцев и 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, так как обжалован стороной защиты.