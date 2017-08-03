Следователи возбудили дело после ДТП на Кубани с восемью пострадавшими

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Краснодарском крае после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, при котором пострадали восемь человек, в том числе шесть детей, сообщает в четверг Следственный комитет России.

По информации ведомства, ДТП произошло участке автодороги "Новороссийск – Керченский пролив" с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Mercedes, в котором ехали восемь детей в возрасте от 7 до 13 лет. Как сообщается, в результате аварии пострадали оба водителя и шестеро детей, их госпитализировали.

"По инициативе руководителя СУСК России по Краснодарскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), для дальнейшего расследования передано в следственные органы СУСК по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты СК России.