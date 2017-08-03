Соратника Навального оштрафовали на 250 тысяч рублей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина за нарушение порядка организации митинга, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Жданов.

На Ляскина, Алексея Навального и главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение порядка организации митинга".

"Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", — сказал адвокат.

Согласно протоколу, они через видеообращение организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве. "Полицейские выявили граждан, которые, заранее согласовав время и распределившись по району раздавали агитационные материалы, а именно листовки", — сказано в протоколах. Там отмечается, что на гражданах были футболки с надписью "Навальный", а в руках они держали красные воздушные шары. Все это было сделано, отмечает автор протокола, чтобы "сформировать положительное отношение к Навальному". "Это скрытая форма коллективного публичного мероприятия под видом одиночного пикетирования", — отмечается в протоколе.