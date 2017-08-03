СК проводит проверку на Кубани после удара током 13-летнего мальчика

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Тринадцатилетний подросток получил 70% ожогов тела в результате удара током в Славянском районе Кубани, следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным ведомства, в четверг школьник попал в магнитное поле, когда залез на ферму неохраняемого железнодорожного моста, проходящего через оросительный канал между станцией Себедахово и станцией Протока Славянского района Краснодарского края.

"Его ударило током мощностью 27 тысяч ватт, после чего он упал вниз на рельсы. Подростка госпитализировали в краевую больницу № 1 Краснодара. Он получил 70% ожогов тела", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.