Соратника Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей лидера созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова за нарушение порядка организации митинга, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Жданов.

На Волкова, Навального и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ — "повторное нарушение порядка организации митинга".

"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сообщил Жданов.

Согласно протоколу, они через видеообращение организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве. "Полицейские выявили граждан, которые, заранее согласовав время и распределившись по району раздавали агитационные материалы, а именно листовки", — сказано в протоколах. Там отмечается, что на гражданах были футболки с надписью "Навальный", а в руках они держали красные воздушные шары. Все это было сделано, отмечает автор протокола, чтобы "сформировать положительное отношение к Навальному". "Это скрытая форма коллективного публичного мероприятия под видом одиночного пикетирования", — отмечается в протоколе.