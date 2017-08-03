"Роснефть" обратилась к правоохранителям из-за сфабрикованных публикаций

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. "Роснефть" обратилась в правоохранительные органы из-за публикации на интернет-ресурсах сфабрикованных документов, направленных на компрометацию службы безопасности компании, связывает их появление с судебными процессами, участником которых является "Роснефть", сообщил РИА Новости представитель компании.

"Появление многочисленных материалов, направленных на компрометацию службы безопасности "Роснефти" и исполняющего обязанности руководителя СБ Урала Латыпова, компания связывает с рядом судебных процессов, в которых она находится", — сообщил собеседник агентства.

"Материалы, размещаемые на интернет-ресурсах, которые специализируются на публикации заказных текстов, построены на вымышленных фактах и прямо сфабрикованных документах. Поскольку компания считает нецелесообразным судиться с "помойкой", мы сообщаем, что соответствующие обращения в правоохранительные органы направлены", — добавил представитель "Роснефти".