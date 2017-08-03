В Москве полицейский выстрелил мужчине в ногу, защищаясь от нападения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полицейский выстрелил в ногу участнику драки в Москве после того, как тот напал на него с куском стекла в руке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"3 августа вечером в отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке на улице Мытной, 46. Прибывший наряд полиции пресек правонарушение и разнял участников конфликта. Но один из участников потасовки напал на сотрудника с куском стекла в руке. В ответ полицейский после неоднократных предупреждений о применении оружия, произвел предупредительный выстрел", — сказал собеседник агентства.

По его словам, агрессивные действия со стороны неизвестного продолжилась, и полицейский выстрелил мужчине в ногу.

"В настоящее время напавший на сотрудника полиции госпитализирован в медучреждение", — добавили в полиции.

По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы конфликта и обстоятельства произошедшего.