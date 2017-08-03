СК предъявил обвинение предполагаемому похитителю министра ЖКХ Дагестана

ПЯТИГОРСК, 3 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи предъявили обвинение жителю Махачкалы в вымогательстве и похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, сообщает следственное управление СК по региону.

Ранее следствие сообщало, что 20 июля два жителя Махачкалы похитили чиновника, угрожая ему огнестрельным оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленники были задержаны, заложника освободили. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего они требовали за освобождение министра 70 миллионов рублей.

"Следственными органами предъявлено обвинение 57-летнему жителю города Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "похищение человека организованной группой" и "вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Следствием полагает, что в феврале обвиняемый из корыстных побуждений решил организовать похищение Казибекова.

Отмечается, что он разработал предварительный план похищения, определив себя руководителем организованной группы, и подыскал непосредственных участников для преступления.