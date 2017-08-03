СК предъявил обвинение предполагаемому похитителю министра ЖКХ Дагестана

ПЯТИГОРСК, 3 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи предъявили обвинение жителю Махачкалы в вымогательстве и похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственными органами предъявлено обвинение 57-летнему жителю города Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "похищение человека организованной группой" и "вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Следствием полагает, что в феврале обвиняемый из корыстных побуждений решил организовать похищение Казибекова.
Отмечается, что он разработал предварительный план похищения, определив себя руководителем организованной группы, и подыскал непосредственных участников для преступления.