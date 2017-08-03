Кузнецова попросила прокуратуру выяснить причину отравления детей в Бурятии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова после массового отравления детей на турбазе в Бурятии обратилась к руководству республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора, а также властям региона с просьбой выяснить причины происшествия, которое, по ее словам, является "преступным пренебрежением" вопросами безопасности и качества детского отдыха, сообщает в четверг аппарат детского омбудсмена.

В среду в туркомплексе "Группа-Дали" в местности Лемасово на побережье Байкала на танцевальном фестивале, где отдыхало около 300 человек, треть из которых дети, произошло групповое заболевание норовирусной инфекцией. Госпитализированы 72 человека, в том числе 62 ребенка. Состояние пациентов удовлетворительное, нескольких уже выписали. Работа лагеря приостановлена, возбуждено уголовное дело.

"В связи с чрезвычайным происшествием в Республике Бурятия, где произошло массовое отравление детей в туристическом комплексе, Анна Кузнецова направила обращения руководству республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора, а также врио главы Бурятии Алексею Цыденову с просьбой выяснить все причины случившегося", — говорится в сообщении.

Кузнецова также попросила регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяну Вежевич взять под личный контроль развитие ситуации.

"Пренебрежение вопросами безопасности и качества детского отдыха преступно, и с последствиями такого преступного пренебрежения мы сегодня столкнулись в Бурятии… Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены. Уверена, что виновные будут наказаны, а республиканские власти сделают свои выводы в отношении коммерческого туристического комплекса, где произошло отравление. Но самое главное сейчас – оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим детям", – подчеркнула Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.